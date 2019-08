Un hangar abritant des voitures détruit par le feu à Pecq

(Belga) Un incendie s'est déclaré samedi soir à Warcoing (Pecq) dans un hangar où étaient stockés des véhicules. Le bâtiment a été totalement détruit. Une personne a été légèrement intoxiquée et hospitalisée.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, à 23h40, qu'un incendie s'était déclaré dans un bâtiment implanté au n°2 de la rue Royale à Warcoing. Venant des casernes de Tournai, Mouscron, Antoing et Péruwelz, deux camions-échelles, trois camions-citernes, trois autopompes et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. "A notre arrivée, le bâtiment était entièrement embrasé. Connaissant cette région, peu alimentée en eau, j'ai immédiatement demandé un renfort en eau. Il y a eu un ballet de citernes ce qui nous a permis de ne pas connaître le moindre problème d'alimentation durant l'intervention. Ce hangar était subdivisé en trois parties sur sa longueur. Un atelier, situé à l'avant, et deux logements, situés à l'arrière, ont pu être préservés. Le reste a été totalement détruit. Ce hangar abritait une petite dizaine de voitures. Il n'en reste que des carcasses. Il est difficile pour l'instant de déterminer où le feu a pris", a indiqué dimanche matin le lieutenant Gilles Vanhoeck qui a dirigé l'intervention. Un des occupants des deux logements a été légèrement intoxiqué et admis en milieu hospitalier à Tournai pour un contrôle. "Cet homme est déjà sorti de l'hôpital", a précisé l'officier. Une trentaine de pompiers sont intervenus au total. A 09h00, une équipe était toujours sur place afin de surveiller les lieux et d'intervenir en cas de reprise du feu. (Belga)