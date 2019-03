Un harceleur en série condamné à Anvers: il caressait les jeunes filles dans les transports en commun

Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné Alam M. (33 ans) à quatre ans de prison pour attouchements commis sur 13 femmes et jeunes filles dans des trams et des bus à Anvers, Schoten, Zoersel, Brecht et Beveren. Le prévenu faisait défaut à l'audience, ayant entretemps été rapatrié de force au Bangladesh. Le tribunal a réclamé son arrestation immédiate.





Plusieurs plaintes



Une adolescente de 15 ans a porté plainte le 28 août 2017 à Anvers pour avoir été harcelée à plusieurs reprises par un homme dans le tram. L'individu lui a pris la main, l'a posée sur sa jambe et lui a caressé les bras et la poitrine. Il l'a également suivie jusque chez elle.



Cette plainte n'est pas la seule. L'individu a fait cinq victimes mineures, des adolescentes de 15 et 16 ans, et huit victimes majeures entre juin 2016 et novembre 2017. Toutes se plaignent d'avoir été l'objet d'attouchements dans le tram ou le bus par le même individu. Plusieurs plaignantes ont reconnu Alam M. comme l'auteur des faits sur les images prises par De Lijn.



Il a pu être intercepté sur place par la police. Il a été entendu mais a nié avoir touché la jeune fille assise à côté de lui. Quatre victimes ont obtenu chacune une dédommagement de 450 euros.