Un homme adepte du "coup de boule" condamné à 14 mois avec sursis par le tribunal de Liège

Un Liégeois âgé de 30 ans a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 14 mois de prison avec sursis pour avoir été impliqué dans deux scènes de coups. Cet homme avait porté de puissants coups de tête à ses adversaires.



La première scène s'était déroulée le 19 janvier 2017 dans le centre de Liège. Le prévenu était venu embêter la petite amie d'un autre homme. L'altercation verbale avait dégénéré lorsque le prévenu avait porté des coups de poings, un coup de tête et un coup de couteau à son adversaire.L'homme ciblé par les coups avait été atteint d'une commotion cérébrale. Il présentait aussi des marques de coupures à la main après avoir tenté de repousser le couteau de son adversaire.

Quelques mois plus tard, le prévenu avait été impliqué dans une seconde scène violente. Il s'était présenté dans un salon de coiffure et avait réclamé de passer devant les autres clients. Face à un client mécontent, le prévenu, né en Irak, avait exigé que les personnes qui fréquentaient le salon de coiffure lui parlent en arabe. Lors de l'altercation qui avait suivi, il avait cassé le nez d'un client en lui portant un coup de tête.Le prévenu a été condamné pour ces faits à une peine de 14 mois de prison avec sursis et à une amende avec sursis.