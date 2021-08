Un homme agressé à l'arme blanche à Charleroi

(Belga) Un homme a été victime d'une agression à l'arme blanche lundi soir vers 20H40 rue d'Italie à Charleroi, a indiqué mardi matin le parquet de Charleroi, confirmant une information de plusieurs médias. La victime s'est présentée en milieu hospitalier. Aucun suspect n'a été identifié.

La police est intervenue lundi soir rue d'Italie à Charleroi. Un homme, ensanglanté, se trouvait à l'intérieur d'un véhicule. Selon les médias locaux, la victime a quitté son véhicule avant l'arrivée des forces de l'ordre sur place. "Il a finalement été retrouvé à l'hôpital Notre-Dame de Charleroi. Il présentait une plaie ouverte à la gorge, par arme blanche, et a été pris en charge par les secours", a confirmé le parquet de Charleroi. L'homme a pu être brièvement entendu. "Les circonstances de l'agression restent floues. Ce qu'on peut confirmer, c'est que la victime est d'origine étrangère et en séjour illégal. Ses jours ne sont pas en danger." Selon le parquet, il n'est pas interdit d'envisager un possible lien avec le milieu des produits stupéfiants. Aucun suspect n'a été, pour l'instant, identifié. (Belga)