Un homme armé pris en chasse par la police à Saint-Josse-ten-Noode

(Belga) La police de la zone de Bruxelles-Nord a tenté de débusquer, mardi soir, un homme qui a été aperçu avec une arme à feu après une bagarre à Saint-Josse-ten-Noode, selon le parquet de Bruxelles. Les intentions de cet homme ne sont pas encore claires, mais aucun coup de feu n'a été tiré et aucune personne n'a été blessée. Il n'est pas non plus question de prise d'otages.

Les circonstances exactes de l'incident ne sont pas encore déterminées mais, selon le parquet de Bruxelles, la police de la zone de Bruxelles-Nord a été appelée mardi soir pour une bagarre rue Linné à Saint-Josse-ten-Noode. Des témoins ont déclaré à la police avoir vu un homme avec une arme à feu entrer dans une habitation. La police a alors déployé les grands moyens pour retrouver le suspect. "Les circonstances des faits ne sont pas encore claires", a déclaré Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles. "En tout cas, il n'est pas question de prise d'otages et l'homme ne s'est pas retranché dans une habitation", a-t-elle encore dit. (Belga)