Un homme brandit un couteau et fonce vers deux policiers dans la gare de Gand: le suspect placé sous mandat d'arrêt

L'homme armé d'un couteau qui a foncé vers deux agents de la police des chemins de fer mardi soir dans la gare de Gand-Saint-Pierre a été placé jeudi sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Il n'était mû par aucune intention terroriste, a assuré son avocat Ercan Tok.

D'après les images de vidéosurveillance, l'individu a fait irruption dans la gare avec un couteau et a foncé vers une patrouille de la police des chemins de fer, qui a alors ouvert le feu. Emmené à l'hôpital dans un état critique, il a été opéré et ses jours ne sont désormais plus en danger.

Il s'agit d'un Afghan de 28 ans qui réside, avec un permis de séjour, à Gand. D'après le parquet, il ne semble présenter aucun signe de radicalisation. Il souffre en revanche de problèmes d'ordre psychique. En raison de son état de santé, il n'a pas pu être présenté au juge d'instruction avant ce jeudi. Ce dernier a accédé à la demande du parquet de le placer sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre.