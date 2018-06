Un homme braque une pharmacie à Schaerbeek pour des médicaments

(Belga) Un homme de 58 ans a tenté de commettre un braquage dans une pharmacie de Schaerbeek vendredi matin, a indiqué samedi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de La Dernière Heure. L'homme n'a pas réclamé d'argent mais des médicaments. La pharmacienne a toutefois réussi à contacter la police qui a arrêté le braqueur. Il a été mis à la disposition du parquet.

Les faits se sont déroulés vendredi vers 9h30, lorsque l'homme a fait irruption dans la pharmacie et a menacé la gérante avec une arme. Il a réclamé des médicaments mais la pharmacienne, qui a reconnu un client, a refusé de les lui donner parce qu'il les avait reçus quelques jours auparavant. Le braqueur a insisté et la gérante a alors fait mine d'aller en chercher mais en a profité pour appeler la police. Les policiers ont arrêté le quinquagénaire quelques instants plus tard. Ce dernier avait consommé de l'alcool et n'a pas résisté à son arrestation. (Belga)