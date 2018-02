Un homme de 29 ans suspecté de tentative de meurtre après une fusillade à Herne

(Belga) Une fusillade a éclaté dans la nuit de vendredi à samedi dans une habitation située à Herne (Brabant flamand). Un individu a ouvert le feu sur cinq hommes qui étaient venus chez lui. L'homme de 29 ans est suspecté de tentative de meurtre, indique samedi le parquet de Hal-Vilvorde.

La fusillade a éclaté vers 01h45 du matin. Une dispute aurait éclaté entre l'occupant de l'habitation située sur la Manhovestraat et ses cinq visiteurs, considérés initialement comme des agresseurs. Deux personnes ont été gravement blessées. Leurs jours ne sont à présent plus en danger. Sur base des déclarations de toutes les parties et des premières conclusions des experts, le résident de 29 ans s'était dans un premier temps fait passer pour une victime. Il a été mis à la disposition du parquet et sera conduit dimanche devant le juge d'instruction qui pourrait le placer sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre. Les cinq autres hommes, âgés de 21 à 29 ans et originaires d'Enghien et de Lessines, ont affirmé s'être rendus à Herne à la demande du suspect. Un différend à propos d'argent ou au sujet d'une femme serait à l'origine de l'altercation. Lorsque les cinq hommes sont arrivés sur place, deux d'entre eux ont été immédiatement visés par le suspect. Un homme de 29 ans originaire d'Enghien a été touché à quatre reprises, notamment dans l'abdomen et la jambe gauche. Un homme de 22 ans, également originaire d'Enghien, a été touché à l'estomac. (Belga)