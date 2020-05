Un homme décède dans un accident sur la N97 à Ciney

(Belga) Un automobiliste a perdu la vie, vendredi après-midi, dans un accident de la route qui s'est produit sur la N97 à hauteur d'Achêne (Ciney), a indiqué samedi la zone de secours Dinaphi.

Les pompiers de la caserne de Ciney se sont rendus sur place avec un véhicule de désincarcération, une ambulance et un véhicule officier mais ils n'ont pu que constater le décès du conducteur à leur arrivée. La victime est seule en cause et a, pour une raison encore inconnue, quitté la route et percuté un poteau d'éclairage. Le parquet de Namur a été avisé des faits et a envoyé un expert sur place. "Le constat de l'expert est attendu pour y voir plus clair", a précisé le parquet de Namur samedi matin. (Belga)