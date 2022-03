Un homme entre la vie et la mort après une dispute à l'arme blanche à Anvers

(Belga) Un homme de 34 ans est entre la vie et la mort après avoir été grièvement blessé lors d'une dispute, qui a dégénéré en bagarre au couteau, à Anvers, selon la police locale. Un homme de 23 ans a été arrêté comme suspect. Dans le tumulte qui a suivi l'altercation, deux passants ont aussi été légèrement blessés.

Les faits se sont passés dans un immeuble à appartements, entre un résident et le fils d'un autre résident, qui a fini par poignarder le premier. L'incident s'est poursuivi dans la rue, où des passants ont tenté d'arrêter le suspect bien que la confusion régnait sur la responsabilité des faits. Deux personnes ont été légèrement blessées et un passant a été arrêté. La police a aussi procédé à l'arrestation du suspect du coup de poignard. La victime de l'attaque à l'arme blanche a été acheminé grièvement blessé à l'hôpital et ses jours sont toujours en danger. (Belga)