Un homme et un enfant perdent la vie dans un accident à Kooigem: plusieurs blessés sont dans un état critique

Un homme et un enfant de 8 ans ont perdu la vie lundi dans un accident de la route à Kooigem, une section de la ville de Courtrai (Flandre occidentale). Plusieurs autres personnes, des jeunes enfants et une femme, ont été emmenées à l'hôpital dans un état critique.



Deux enfants de 4 et 6 ans étaient à bord de l'une des voitures et ont été hospitalisés dans un état critique. Une femme et un bébé d'un an et demi se trouvaient à bord de l'autre véhicule.



Les pompiers n'ont pas encore pu donner d'informations sur la cause de l'accident. Le parquet de Flandre occidentale, section Courtrai, a chargé un expert de la circulation d'enquêter sur les circonstances exactes de l'incident.