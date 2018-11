Un homme gravement blessé après une fusillade à Bruxelles

(Belga) Les jours d'un homme de 37 ans sont en danger samedi soir à la suite d'une fusillade sur le boulevard du Midi à Bruxelles, a indiqué le parquet bruxellois, confirmant une information de RTL Info. L'incident s'est déroulé entre 4h et 5h du matin à la discothèque Medhall Club. Pour une raison encore inconnue, plusieurs personnes se sont affrontées et l'une d'entre elles a fait feu à l'aide d'une arme. La victime a été touchée au ventre et a été transférée à l'hôpital dans un état critique. L'auteur du coup de feu s'est enfui.

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête et s'est rendu sur place avec un médecin légiste, le laboratoire judiciaire ainsi qu'un juge d'instruction. Le tireur est toujours recherché. (Belga)