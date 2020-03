Un homme interpellé après plusieurs agressions dans le métro bruxellois

(Belga) La police locale de la zone Montgomery a interpellé un homme, jeudi, à la suite de plusieurs agressions dans le métro bruxellois, a indiqué samedi le parquet, confirmant une information de La Capitale. Conduit devant un juge d'instruction, l'individu - un récidiviste - a été libéré sous conditions.

Les 10 et 11 mars derniers, 3 plaintes ont été enregistrées pour des coups portés sur la ligne de métro vers Stockel entre le 7 et le 11 mars. A chaque fois, il s'agissait du même agresseur. Le 12 mars, ce dernier a été interpellé et mis à la disposition du parquet. Etant donné qu'une enquête était déjà en cours contre lui pour des faits similaires, les nouvelles agressions ont été ajoutées à son dossier et l'homme a été conduit devant un juge d'instruction. Il a finalement été libéré sous conditions. (Belga)