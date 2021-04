Un homme interpellé après une course-poursuite dans le centre-ville de Liège

(Belga) Un individu a été interpellé samedi après une course-poursuite dans le centre-ville de Liège, a indiqué le parquet de Liège. L'homme, né en 1977, est en séjour illégal.

Aux alentours de 16h30, un conducteur a pris la fuite à la vue d'une patrouille de police souhaitant effectuer un contrôle. Le suspect a alors emprunté deux routes à contresens et roulé à 100 km/h dans des rues où la vitesse est limitée à 50 km/h. Finalement interpellé après une poursuite, le quadragénaire a expliqué avoir paniqué car il était en séjour illégal et parce que son véhicule n'était pas en ordre. Il a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège. (Belga)