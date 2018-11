Un homme menace de faire feu dans un restaurant à Ixelles

(Belga) Un homme a exhibé une arme à feu dans un restaurant d'Ixelles samedi soir avant de se rendre à la police, a indiqué le parquet de Bruxelles. Connu de la police et de la justice, il a été privé de liberté et sera entendu plus tard dans la soirée.

L'homme est entré dans un restaurant de la rue Américaine vers 19h30 et a menacé le personnel avec une arme à feu. Il a ensuite quitté l'établissement et est entré dans une maison voisine. La police a alors bouclé le quartier et a fait appel à une unité spéciale d'intervention de la police fédérale, mais l'homme s'est finalement rendu sans résistance. La raison de son acte reste inconnue. (Belga)