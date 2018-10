Un homme menace le serveur d'un restaurant avec une arme à Dinant

(Belga) Un homme a menacé le serveur d'un restaurant de Dinant avec une arme, vendredi après-midi, sous prétexte qu'il lui devait de l'argent, a indiqué samedi le parquet de Namur.

L'auteur des faits, un homme né en 1994 et en séjour illégal en Belgique a fait irruption dans un restaurant chinois en réclamant 250€ à un serveur. Une somme qu'il lui aurait préalablement prêtée. L'agresseur aurait à un moment sorti un couteau-coup de poing américain avec lequel il l'a menacé. "A la vue de l'arme, le serveur serait parti se réfugier. Il s'est ensuite immédiatement rendu au commissariat de police expliquer les faits", a indiqué le parquet de Namur. Le suspect a rapidement été interpellé. Il circulait avec une voiture prêtée, immatriculée avec des plaques volées et est déjà connu de la justice pour des faits de vol en région liégeoise. "Il reconnaît les faits mais conteste avoir été porteur de l'arme. Selon lui, c'est le serveur qui a sorti un couteau", a encore précisé le parquet de Namur. Il a été déféré devant un juge d'instruction qui devait décider de le placer, ou non, sous mandat d'arrêt. (Belga)