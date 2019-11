Un homme muni d'une hache abattu par la police dans la région de Francfort en Allemagne

(Belga) Un homme muni d'une hache a été abattu par la police en Allemagne samedi soir, rapporte l'agence de presse dpa.

La police a indiqué qu'un témoin avait aperçu l'homme dans un club de sport local à Hoppstaedten-Weiersbach, à environ 140 kilomètres au sud-ouest de Francfort, samedi après-midi. Il était soupçonné d'avoir menacé une personne avec sa hache, heurté une voiture et pris la fuite dans les bois. Après avoir déployé des forces spéciales et un hélicoptère, la police a pu localiser dans un champ l'homme qui correspondait à la description. La police a détaillé que le suspect, qui détenait une hache, était en route vers un court de tennis quand il a été abattu. L'identité de celui-ci et les circonstances de l'incident n'ont pas encore été établies, a précisé la police. (Belga)