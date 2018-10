Bruxelles: un homme reconnu coupable de viol... sans qu'il ait eu de contact physique avec la victime

La 54e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu, mardi matin, un jeune homme coupable de viol pour avoir contraint une jeune fille à pratiquer l'autopénétration via une Webcam, sur Facebook. Le prévenu, âgé de 25 ans, a été condamné à une peine de 5 ans de prison avec sursis.

Le tribunal a estimé que le prévenu était l'auteur d'attentats à la pudeur avec violence et menaces, incitation à la débauche, diffusion d'images à caractère pédopornographique, harcèlement et viol. Il l'a condamné à une peine de 5 ans de prison avec sursis probatoire. Le prévenu, un jeune homme de 25 ans, était poursuivi pour avoir séduit de jeunes filles, toutes mineures d'âge, sur le réseau social Facebook, entre 2011 et 2016. Via de faux profils, il contactait des adolescentes, certaines n'étant âgées que de 13 ans et la plus âgée de 16 ans, pour obtenir des faveurs sexuelles.



Une dizaine de filles avaient accepté de lui envoyer des photos d'elles dénudées ou placées dans des positions suggestives. Il en avait également convaincu une de lui envoyer des images d'elle en train de pratiquer une autopénétration, ce que le tribunal a qualifié de viol dans le chef du prévenu, bien qu'il n'y ait pas eu contact physique entre lui et la victime.