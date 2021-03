Un homme roue de coups son ex-compagne à Soumagne: la victime a dû sortir par le toit de la maison

Un homme a roué de coups son ex-compagne samedi soir à Soumagne (province de Liège), indique dimanche le parquet de Liège.



L'individu s'est introduit au domicile de son ex-compagne samedi soir vers 20h00. Sans domicile, il a décidé de prendre les clés de la victime et de s'enfermer avec elle, avant de lui donner plusieurs coups de poing, de la secouer et de la traîner au sol. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, s'est ensuite endormi, sous l'influence de l'alcool. La dame a tenté de s'enfuir, mais sans les clés, elle a dû sortir par le toit de la maison. Les services de police sont intervenus sur le coup de 22h00 et ont interpellé l'individu.

Celui-ci nie les faits, mais la version de la victime correspond aux coups visibles sur son corps. La dame souffre d'une incapacité de travail de 15 jours. Déjà connu de la justice pour des faits similaires, une demande de mandat d'arrêt a été émise à l'encontre de l'ex-compagnonn violent.