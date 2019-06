Un homme tire à plusieurs reprises sur sa victime: disposez-vous d'informations sur cette tentative de meurtre à Thulin?

A la demande de Madame la Juge d'instruction De Becker à Mons, la police demande de diffuser l'avis suivant:

Le mercredi 22 mai 2019 vers 13h30, une tentative d'assassinat a été commise à THULIN, rue Auguste Lecomte sur le parking du centre sportif communal. La victime venait d'y stationner son véhicule et se dirigeait vers l'entrée de la salle lorsqu'un homme s'est dirigé vers lui et a immédiatement tiré un coup de feu dans sa direction. Touchée, la victime est tombée au sol et le tireur a encore fait feu à plusieurs reprises dans sa direction.

L'auteur portait un casque de moto et une veste noire. Une voiture de taille moyenne et de teinte gris clair semblait l'attendre à proximité. Ce véhicule est ensuite parti par la rue Fulgence Masson en direction de la route de Wallonie, la RN 552. Ce véhicule était conduit par un homme.

Les enquêteurs sont à la recherche de toute personne qui aurait remarqué des agissements suspects ou qui aurait des informations sur ce fait.

La discrétion est assurée.

Si vous disposez d'informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu