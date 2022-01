Un homme verbalisé parce qu’il conduit sa voiture avec des slash aux pieds: "C’est super dangereux!"

Le magazine Enquête a suivi une équipe de la police boraine lors de contrôles routiers. Un homme porte des slash aux pieds alors qu'il conduit — ce qui est interdit — pour ramener des amis chez eux à Mons.

"Vous avez été en slash... Vous n'aviez pas envie de mettre autre chose ?", le questionne l'inspecteur Caroy.

"Il faut le verbaliser. C'est super dangereux", indique le policier.

Et l'inspecteur d'expliquer : "En plus avec la météo comme ça, il sort, le slash va glisser... Non, non, non. S'il doit reconduire des amis, il met au moins des chaussures correctes".