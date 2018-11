Un homme violemment agressé à Saint-Josse le 28 mai parce qu'il avait bu en période de ramadan: avez-vous des infos?

Avis diffusé à la demande de Monsieur le Juge d’instruction Leroux à Bruxelles.

Le samedi 20 mai 2018 vers 20h00, un homme âgé de 39 ans s’est fait violemment agresser par un individu au croisement de la rue de l’Ascension et de la rue Verte à Saint-Josse-ten-Noode. Parce que la victime consommait une boisson durant la période du ramadan, il s’est fait molester par un individu. Suite à cette agression, la victime est restée plusieurs semaines dans le coma et a de très lourdes séquelles. L’auteur pourrait résider dans le quartier. Les enquêteurs demandent à toute personne qui aurait des informations sur cette agression de se manifester. La discrétion est assurée.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.