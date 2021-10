Un immeuble inhabitable à la suite d'un incendie à Bruxelles

(Belga) Un incendie s'est déclaré, mardi après-midi, dans un petit immeuble situé quai à la Chaux à Bruxelles, ont signalé les pompiers. Aucun blessé n'est à déplorer, mais le bâtiment, qui compte trois étages, est inhabitable à la suite des dégâts causés.

Le feu a pris au deuxième étage de l'immeuble, mardi vers 16h30. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, des flammes sortaient des fenêtres et il y avait un fort dégagement de fumée. Les habitants du rez-de-chaussée ont pu se mettre en sécurité et les habitants des appartements des autres étages n'étaient pas chez eux. Il n'y a donc aucun blessé. L'incendie a été rapidement maîtrisé, mais le deuxième étage et le grenier ont été complètement brûlés. Au moins une partie de la toiture doit également être démolie pour s'assurer que le feu ne continue pas à y couver. Par ailleurs, l'alimentation en gaz et en électricité de la propriété a été coupée. La cause exacte de l'incendie n'est pas encore déterminée. (Belga)