Un incendie dans un immeuble de logements sociaux fait dix blessés dont un grave à Kraainem

Un incendie s'est déclaré ce jeudi peu avant 14h à Kraainem dans un immeuble de logements sociaux situé dans la rue Amédé Bracke. Plusieurs personnes nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous. "Le feu a été maîtrisé, mais plusieurs blessés sont à déplorer. Il y a un blessé grave par intoxication, et une dizaine de blessés légers, également par intoxication", nous a indiqué Joëlle Eggermont, secrétaire communale, vers 14h15. "Cela aurait pu être beaucoup plus grave, nous sommes soulagés d'avoir pu sauver les habitants", a-t-elle ajouté.

Les personnes blessées ont été transférées dans deux hôpitaux de la région. D'après un témoin, le plan MASH aurait été activé à l'hôpital Saint-Luc. Il s'agit d'un plan de Mise en alerte des services hospitaliers en cas d'arrivée importante de victimes.



Un bâtiment de la commune situé à proximité de l'immeuble incendié a été ouvert pour accueillir les habitants évacués. Des employés de la commune et du CPAS les ont pris en charge.