Un incendie détruit le hangar d'une scierie à Marloie

(Belga) Un incendie s'est déclaré mardi après-midi sur le site de la scierie Fruytier, à Marloie (Marche-en-Famenne), rapportent plusieurs médias locaux. Un hangar a été détruit par le feu, ont confirmé les secours de la zone Luxembourg.

L'incendie s'est déclaré dans un hangar contenant une machine électrique permettant de découper des lattes, indique-t-on du côté des services incendie. L'ensemble du bâtiment en question est détruit. Les causes exactes du sinistre ne sont pas encore déterminées, mais un problème électrique pourrait en être à l'origine, précisent les pompiers. Les postes incendies de Marche-en-Famenne, Rochefort et Érezée sont intervenus sur place avec deux autopompes, trois citernes, deux véhicules logistiques et une échelle. Un drone était également présent pour les besoins de l'opération. L'intervention a duré plus de quatre heures et mobilisé une trentaine de pompiers. (Belga)