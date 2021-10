Un incendie détruit une maison unifamiliale à Woluwe-Saint-Pierre

(Belga) Un incendie s'est déclaré vendredi vers 18h00 dans une maison unifamiliale située avenue Grandchamps à Woluwe-Saint-Pierre, a indiqué en soirée le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Une personne légèrement intoxiquée par la fumée a été soignée sur place.

L'incendie a débuté au sous-sol de la maison. Deux colonnes de secours ont été envoyées sur les lieux de l'intervention. L'une d'elle est partie de la caserne centrale située avenue de l'Héliport et l'autre d'un poste avancé. La première s'est retrouvée coincée dans le trafic du centre-ville. A l'arrivée des pompiers de la seconde équipe sur place, le feu s'était propagé au rez-de-chaussée et avait atteint la façade et la porte de garage. Les pompiers ont pu éteindre l'incendie, mais les dégâts sont considérables. La maison est inhabitable. Le gaz et l'électricité ont été coupés. Les occupants avaient pu sortir de la maison avant l'arrivée des secours. Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe, s'est rendu sur les lieux. Les services communaux ont été mobilisés pour trouver une solution de relogement à la famille concernée et pour sécuriser les fenêtres et la porte de garage endommagées afin d'éviter que des personnes mal intentionnées n'entrent dans la maison. L'origine de l'incendie est accidentelle. (Belga)