Un incendie probablement causé par un poêle à pellets à Trazegnies: quelles sont les précautions à prendre avec ce type de chauffage?

L'incendie d'une maison à Trazegnies a fait une victime, hier soir. Il serait probablement dû à un poêle à pellets. Zoom sur ce type de chauffage. Reportage de Justine Roldan Perez, Gaetan Zanchetta et Fabian Van Hove.

À l’arrivée des pompiers, de hautes flammes émanent des fenêtres et le toit est complètement embrasé. Une fois l’incendie maîtrisé, les hommes du feu fouillent les décombres et découvrent le corps sans vie de la victime. Il semblerait, à première vue, que le poêle à pellets soit à l’origine du sinistre. Une source de chaleur qui, en cas de problème, peut provoquer de violents incendies.



"Ce genre de poêle, quand ils amènent un incendie, c’est vrai que c’est un développement assez rapide. Etant donné que le pellet à une force de chaleur assez importante et qu’en plus il est toujours alimenté avec une soufflerie qui amène encore de l’oxygène à l’incendie", explique Michel Mean, porte-parole de la zone de secours Hainaut-est.





Bien entretenir son poêle à pellets

Il faut régulièrement nettoyer l’intérieur mais également faire ramoner la cheminée. "Une cheminée mal entretenue, vous pouvez avoir un risque que la peinture brûle à l’extérieur car elle résiste à une certaine température. Mais si vous avez un amalgame de résine qui se met dessus, cette résine peut s’embraser et faire brûler l’extérieur", explique Frédéric Dewint, technico-commercial.





Le poêle dispose-t-il d'un système de sécurité ?



Il est également essentiel de vérifier, lors de l’achat, que le poêle dispose d’un système de sécurité. Ce n’est pas toujours le cas mais cela permet d’éviter bien des problèmes.

"Ce système de sécurité dans les appareils, en règle générale, c’est souvent à l’allumage. Donc l’appareil va calculer la dépression de la cheminée, va se mettre en route. S’il sent qu’il y a le moindre problème, l’appareil va se couper. Donc vous allez avoir le creuset qui va se remplir de pellets mais qui ne va pas démarrer", explique Frédéric Dewint.





Le pellet répond-il aux normes ?

La qualité du pellet utilisé a également son importance. Il faut donc vérifier que les granulés répondent aux normes européennes et allemandes grâce aux indications EN plus ou DIN plus.