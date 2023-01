"Immeuble de réfugiés en feu": important incendie à Schaerbeek, les pompiers sont sur place

Vous avez été nombreux à nous contacter via le bouton orange Alertez-nous. "Gros feu dans la rue des palais, à Bruxelles !", nous signale Lionel. "Immeuble de réfugiés en feu, rue des palais !", raconte également Yassine.

En début d'après-midi, un incendie a éclaté dans un local du troisième étage d'un immeuble dans la Rue des Palais. Un fort dégagement de fumée a été remarqué. L'origine du sinistre reste pour l'instant à déterminer.

Le feu a attaqué l'intérieur et l'extérieur du bâtiment et 3 autopompes, 2 auto-échelles et 2 équipes d'ambulances ont dû intervenir.