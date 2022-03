Un inconnu retrouvé à Saint-Georges-sur-Meuse: reconnaissez-vous cet homme?

À la requête du parquet de Liège, la police nous demande de diffuser cet appel à témoins.

Le 24 octobre 2018, un squelette d'homme a été retrouvé dans un bois privé situé Chaussée Verte à Saint-Georges-sur-Meuse, à proximité de la sortie 5 de l'autoroute A15/E42. A ce jour, cette personne n'a pas pu être identifiée.

Cet homme pourrait être un sans-abri et pourrait avoir fréquenté les commerces situé dans le zoning commercial situé Grand Route à Verlaine.



Il est âgé entre 60 et 70 ans. Il a de courts cheveux bruns, une barbe et une moustache blanches et une dentition incomplète.

Il portait un pantalon de training foncé de marque "Slazenger", un sweat gris de marque "Slazenger" et un sweat à capuche et tirette. Il était en possession d'un sac de couchage rouge et noir de marque "Mountain by Experience".





Si vous reconnaissez cet homme, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.be.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800/30300.

Cet avis est disponible sur www.police.be.