Un individu soupçonné d'un double incendie à Ixelles: la police l'a interpellé

La police a interpellé un homme soupçonné d'avoir bouté deux incendies qui n'ont pas fait de blessé, dans la nuit de jeudi à vendredi à Ixelles, indique lundi le parquet de Bruxelles. Son identité et les motifs de son geste ne sont pas encore connus.

Deux incendies ont été boutés à Ixelles dans la nuit de jeudi à vendredi. Des cartons et déchets ont été incendiés dans la rue du Prince Royal. Les pompiers sont intervenus rapidement et les dégâts ont été limités. Vers 01h30, les pompiers se sont à nouveau rendus à Ixelles, à la hauteur du cinéma Vendôme situé chaussée de Wavre. Le feu a endommagé un pan en polystyrène de la façade du cinéma et a provoqué la fissuration de vitres de bureaux situés au premier étage du bâtiment. La façade d'un immeuble voisin a subi des dégâts similaires.