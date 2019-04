Un individu surgit et tire sur sa victime à Châtelet: les enquêteurs recherchent un témoin anonyme

A la demande du Juge d'instruction à Charleroi, la police nous demande de diffuser l'avis suivant:

Le samedi 4 août 2018 peu après minuit, une tentative de meurtre a été commise à Châtelet, Place du Déversoir à proximité d'une aire de jeux.

La victime, un homme âgé de 35 ans, se trouvait sur un banc en compagnie de deux hommes. Un individu a surgi et a tiré en direction de la victime la blessant aux jambes.

Un appel à témoins avait été diffusé le 11 août 2018. Il est possible que la victime ait eu un différend avec l'auteur et ce, à proximité des lieux des faits et peu de temps avant ceux-ci. Lors de la diffusion, un témoin anonyme s'était manifesté. Les enquêteurs lui demandent de reprendre contact avec les services de police et lui garantissent son anonymat.

Il est aussi demandé à toute personne qui aurait des informations sur ce fait de se manifester.

La discrétion est assurée.

Si disposez d'informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu