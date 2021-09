Un jeune de 17 ans sans permis percute une façade à Hautem-Saint-Liévin: son passager est entre la vie et la mort

Le passager d'une voiture a été grièvement blessé dans la nuit de vendredi à samedi, après que le véhicule à bord duquel il se trouvait eut heurté la façade d'une habitation à Hautem-Saint-Liévin (Flandre orientale), a indiqué le parquet de Flandre orientale.

L'accident s'est produit vers 04h00 du matin dans la Wettersesteenweg à Bavegem, dans l'entité de Hautem-Saint-Liévin. A bord du véhicule se trouvaient le conducteur de 17 ans et un passager, également adolescent. La voiture a fait une sortie de route et percuté la façade d'une habitation. Le passager a été prisonnier du véhicule et a dû être désincarcéré par les pompiers. Il a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Ses jours sont en danger.

Le conducteur a également été blessé, mais plus légèrement. Il s'agit d'un jeune homme de 17 ans qui n'avait pas de permis. De plus, il était légèrement intoxiqué. Il roulait à une vitesse excessive, selon un expert en circulation désigné par le parquet.