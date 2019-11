Un jeune déficient mental violenté et humilié à Lasne: un cinquième suspect arrêté

Les investigations se poursuivent dans le dossier de séquestration et torture d'une jeune carolo souffrant d'une déficience mentale. Il a été retenu prisonnier dans une habitation de Lasnes et aurait vraisemblablement été piégé. Un cinquième mandat d'arrêt a été délivré.

C’était le 11 novembre, ils n’étaient pas quatre mais cinq… Cinq personnes suspectées d’avoir roué de coups, brulé, violenté et humilié un jeunes déficient mental de 26 ans. Une victime en confiance, qui aurait été piégée.

Il semblerait que la victime et une des suspectes se connaissaient

"Il semblerait que la victime et une des suspectes se connaissaient au préalable, ayant manifestement eu une relation sentimentale", nous a indiqué Magali Raes, substitut du procureur du Roi du parquet du Brabant wallon. "Le jeune homme aurait été emmené dans une habitation à Lasne où il aurait subi des traitements inhumains et dégradants", a-t-elle ajouté.

Une fois rentré chez lui, le jeune homme raconte son calvaire à sa mère. Tous deux se rendent à la police pour porter plainte. Un juge d’instruction a été saisi.

Des analyses psychiatriques sont en cours

Les cinq suspects sont sous mandat d’arrêt pour vol avec violence, traitements inhumains et dégradants, détention arbitraire et coups et blessures ayant entraîné une incapacité.

"Les suspects actuellement placés sous mandat d'arrêt présenteraient eux aussi une légère déficience mentale, mais ce fait doit encore être confirmé. Des analyses psychiatriques sont en cours à cet égard", a précisé Magali Raes.

A ce stade, impossible de savoir si les suspects étaient ou non connus de la justice.