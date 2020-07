Un jeune grièvement percuté à Mons par une voiture dont le conducteur a pris la fuite: appel à témoins

Ce mardi vers 00h20, un accident et délit de fuite a été commis Boulevard Albert Elisabeth à Mons, à proximité du n° 99. La victime, un jeune homme âgé de 28 ans, a été grièvement percuté par une berline foncée.

Dans le cadre de ce délit de fuite, les enquêteurs demandent à toute personne qui aurait des informations sur ce fait de prendre contact avec les services de police. Il est aussi demandé à ce conducteur de se manifester.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu