Un jeune habitant de Grez-Doiceau était décédé dans le déraillement d'un train à Louvain: le conducteur condamné

Le tribunal de police de Louvain a prononcé vendredi son jugement dans l'affaire de l'accident de train survenu en 2017 à proximité de la gare de Louvain. Le conducteur, qui roulait à une vitesse trop élevée, a été condamné à 12 mois de prison avec sursis.

Le convoi, qui reliait Louvain à La Panne et transportait 84 voyageurs, avait déraillé le 18 février 2017, quelques centaines de mètres après son départ. L'une des automotrices avait basculé et s'était retrouvée sur le flanc. Un jeune homme de 21 ans originaire de Grez-Doiceau (Brabant wallon) était décédé. Vingt-sept passagers avaient par ailleurs été blessés.

Le conducteur du train et la SNCB ont été cités en justice. Le tribunal a estimé que les préventions d'homicide involontaire, de coups et blessures involontaires et d'avoir provoqué de manière involontaire un accident de train étaient établies dans le chef du conducteur, un homme de 33 ans domicilié à Wichelen. Il avait roulé à 90 km/h alors que la limite était fixée à 40 km/h. "Le conducteur n'a pas respecté la signalisation", a constaté le juge. Le tribunal a encore souligné, dans le chef du conducteur, un "manque démesuré de prudence" et une flagrante "atteinte à la confiance accordée par les passagers".

Le conducteur et la SNCB sont condamnés à verser un total de 98.052 euros aux 23 parties civiles. Sept compagnies d'assurance, Infrabel et l'Etat belge reçoivent un euro provisionnel. Les parents de la victime décédée vont chacun recevoir 25.000 euros de dommages et intérêts, en sus d'une somme de 7.456,79 euros pour les deux. Le frère de la victime va quant à lui recevoir 9.000 euros.

"Il est impossible de mettre un prix sur la tête de mon fils", avait déclaré la maman de la victime. "On tuerait mon fils une seconde fois si on estimait que sa valeur est inférieure à celle d'une voiture accidentée ou d'un canapé design", avait-elle ajouté.