Un jeune homme arrêté en pleine nuit à Wavre dans le cadre d'une enquête liée au terrorisme

Un jeune homme de 22 ans a été arrêté ce samedi au domicile de sa grand-mère à Wavre. Comme l'a confirmé le porte-parole du parquet fédéral à notre journaliste Sébastien Prophète, l'individu a été interpellé dans le cadre d'une enquête qui porte sur des activités terroristes.

L'interpellation a été menée par cinq membres de la brigade anti-terroriste, qui ont enfoncé la porte de la petite maison. Un ordinateur portable et des téléphones ont notamment été saisis. L'homme aurait assuré à sa grand-mère n'avoir rien fait avant d'être emmené par les agents.

Selon le quotidien la DH, le jeune homme préparait un attentat. Mais le porte-parole du parquet fédéral n'a pas confirmé cette information. A l'heure actuelle, on ne sait pas exactement quels sont les faits qui lui sont reprochés. Le jeune homme s'est converti à la religion musulmane après le décès de sa mère, tuée par son compagnon, selon les informations récoltées par la DH auprès de la grand-mère. Cette dernière raconte que son petit-fils était très mal après la perte de sa mère et que la religion l'avait rendu plus serein.

Le jeune homme sera entendu dans la journée par un juge d'instruction, qui doit prendre une décision quant à sa détention.