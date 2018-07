Un jeune militaire a été blessé durant un exercice de tir à Arlon

Un jeune candidat volontaire de carrière a été blessé sans gravité mercredi lors d'un exercice de tir au camp militaire de Lagland (Arlon), a-t-on appris jeudi de source militaire.



L'incident s'est produit à l'issue d'un exercice de tir impliquant des élèves du centre d'instruction de base et d'écolage (Cibe), qui forme à Arlon les nouvelles recrues francophones de l'armée belge. En dépit de l'exécution de mesures de sécurité après les tirs, un coup de feu est parti, blessant un des militaires au dos, a indiqué le porte-parole de l'état-major, le commandant Olivier Séverin, à l'agence Belga. Le jeune militaire a été hospitalisé, "conscient" et ses jours ne sont pas en danger. Selon le porte-parole, deux enquêtes, l'un interne et l'autre judiciaire, ont été ouvertes.