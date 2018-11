Un jeune Molenbeekois de 19 ans ingérable et violent: le tribunal de Liège l'a condamné à 50 mois de prison

Un habitant de Molenbeek-Saint-Jean âgé de 19 ans a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 50 mois de prison avec sursis pour un cinquième après avoir commis une série de vols avec violences et de faits de coups et blessures. Ce prévenu avait aussi commis des traitements dégradants à l'égard d'un détenu de la prison de Lantin.



En décembre 2017 et janvier 2018, le prévenu avait commis à Bruxelles et à Liège plusieurs faits d'extorsion et de vols avec violence en subtilisant de l'argent, un GSM et un portefeuille. Il avait aussi menacé plusieurs personnes avec des armes, pointant sur ses victimes une arme de poing ou une lame. L'individu avait également été impliqué dans plusieurs scènes de coups, dont une commise à l'aide d'un pistolet électrique. Il portait illégalement toutes ces armes, dont certaines avaient été dérobées lors de faits de vols avec violence.

Après son arrestation, le prévenu avait été placé à l'établissement pénitentiaire de Lantin. Il y avait maltraité un codétenu qui avait reçu des gifles et qui, sous la menace d'une arme, avait été obligé de se déshabiller. Le prévenu avait ensuite recouvert son corps d'inscriptions insultantes. Le prévenu a été condamné pour l'ensemble de ces faits à une peine de 50 mois de prison avec sursis pour un cinquième (4 ans fermes).