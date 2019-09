Un jeune perd le contrôle de son véhicule à Loyers, une octogénaire perd la vie

(Belga) Un jeune homme né en 2000 a perdu le contrôle de son véhicule et emboutit une voiture qui venait en sens inverse dimanche matin à Loyers, indique la parquet de Namur. La passagère du véhicule embouti, une dame née en 1936, est décédée. Son mari est grièvement blessé, tout comme le conducteur à l'origine de l'accident.

Les faits se sont produits rue de Maizeret. Le jeune homme était vraisemblablement en train de faire la course avec une autre voiture conduite par un homme né en 1990, selon le parquet. Dans son sillage, il a raté un tournant et a heurté la voiture qui venait en sens inverse. Le conducteur qui a quitté sa bande de circulation a été privé de liberté, celui qui le précédait également. Le parquet précise que le jeune homme qui a perdu le contrôle de sa voiture avait consommé de l'alcool. Le dossier a été mis à l'instruction et l'enquête est en cours.