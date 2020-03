Un jeune responsable de la mort de Priscilla Sergeant condamné pour le vol de 96.000 euros à un homme déficient mental

Un des mineurs impliqués dans la mort de Priscilla Sergeant a été condamné, lundi, à quatre ans d'emprisonnement pour avoir avoir dérobé 96.000 euros à un homme déficient mental. Le tribunal a également ordonné son arrestation immédiate. Le jeune garçon avait reçu, au mois de juillet, une réprimande de la part de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, pour son rôle dans la mort de Priscilla Sergeant. Le prévenu totalise déjà cinq condamnations correctionnelles, dont quatre pour des faits de violence.

La victime est un homme de 35 ans en situation de handicap mental et physique, qui vivait dans le même quartier que A. Les deux s'étaient d'ailleurs liés d'amitié. En 2018, A. avait appris que l'homme avait reçu un héritage de 96.000 euros et qu'il avait caché la somme sous son lit. L'argent avait fini par disparaître, quelques jours plus tard, et une fenêtre du domicile avait été retrouvée forcée. Les empreintes digitales de A. avaient été relevées sur ladite fenêtre. La maison n'avait pas été fouillée, ce qui indiquait que les auteurs savaient où chercher.

Il vit subitement au-dessus de ses moyens...

Peu après les faits, A., qui n'avait alors pas de revenus, avait acheté une voiture de 7.000 euros et avait fait don de 2.000 euros à sa sœur. Ces éléments, ajoutés aux déclarations de la victime et au fait que A. savait où se trouvait l'argent et quand la maison serait vide, ont suffi au tribunal pour déclarer le jeune homme coupable.

Le parquet avait requis une peine de douze mois mais la cour a finalement décidé d'alourdir la peine. "Malgré les nombreuses interventions de la police et de la justice, l'intéressé n'en fait qu'à sa tête", mentionne le verdict. "Une peine de prison effective est de rigueur, ne serait-ce que pour l'écarter de la société pendant un certain temps".

A. ne s'étant pas présenté au procès, le tribunal l'a condamné par défaut et a ordonné son arrestation immédiate. Le coupable peut cependant encore s'opposer au verdict. Il sera également jugé pour d'autres faits, plus tard dans la semaine.