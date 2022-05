Un jeune tire sur un couple en voiture avec son bébé à Anthisnes: le père du suspect dévoile quelques éléments

On en sait plus sur le profil de l'autostoppeur suspecté d'avoir tiré sur un couple à Anthisnes. L’individu a ouvert le feu sur ce couple qui s'était arrêté en voiture, à sa hauteur, dimanche soir. Le conducteur a été gravement blessé. Le suspect a été entendu hier en fin de journée, ses motivations ne sont pas connues. Mais on dispose de nouveaux éléments.

A 22 ans, ce jeune homme originaire du Brabant flamand souffre d'autisme. Il est difficile d'établir une relation avec lui. Il a, par exemple, des difficultés à garder un travail.

C'est ce que confie son père, chez lequel il vit, dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Son fils a été victime d'intimidation toute sa vie, mais semblait aller mieux, jusqu'à ce weekend, explique-t-il.

Samedi soir, toute la famille était réunie pour fêter l'anniversaire de l'oncle, la soirée a été bien arrosée. Le jeune homme est parti avec la voiture de sa mère. Ses parents se sont aperçus de sa disparition le lendemain matin, et ont trouvé une lettre d'adieu. Ils ont alors prévenu la police.

Leur fils sera retrouvé finalement à 150 kilomètres de chez lui, dimanche soir. Le père ne comprend pas ce qui a pu se passer mais assure " il n'est pas un monstre".

"Il a tiré trois coups à l’intérieur de l’habitacle"

Vous avez été nombreux à appuyer sur le bouton orange Alertez-nous pour nous indiquer qu'un homme dangereux avait été signalé ce dimanche en fin de soirée à Anthisnes, en province de Liège. "Des coups de feu ont été tirés au Tultay", nous a écrit un témoin. "La Grand Route est fermée à la circulation par la police et elle demande aux automobilistes de ne pas prendre les auto-stoppeurs en charge, et aux habitants de ne pas ouvrir leur porte à un inconnu", nous a expliqué un autre témoin.

Selon des informations confirmées par la police du Condroz, un jeune couple originaire de Seraing, dont la femme est enceinte, et son enfant en bas âge, circulaient vers Liège sur la RN 638 dimanche soir aux alentours de 22h50. Ils ont voulu prendre en charge un auto-stoppeur. "Ils se sont arrêtés et ont demandé à l'intéressé ce qu'il voulait. Ce dernier voulait se rendre à Liège, et ils n'ont même pas eu le temps de réagir que l'intéressé a sorti une arme et tiré trois coups à l'intérieur de l'habitacle", nous a expliqués Catherine Collignon, premier substitut du procureur du Roi de Liège.

L'automobiliste, blessé, parvient tout de même à reprendre le volant pour fuir l'agresseur. Après quelques centaines de mètres, le conducteur a perdu le contrôle et est sorti de la route.



Le conducteur est grièvement blessé



La police est rapidement arrivée sur les lieux et a établi un périmètre de sécurité. Police locale et police fédérale ont travaillé de concert pour retrouver le suspect. L'appui d'un hélicoptère et d'un maître-chien a été requis. Vers 3H du matin, l'individu a été interpellé. L’homme de 22 ans ne présente aucun antécédent judiciaire. Il a été arrêté alors qu'il était en possession d'une arme correspondant à celle utilisée.

Touché à la mâchoire et au thorax, le conducteur est grièvement blessé. La mère de famille a quant à elle été touchée au bras. Elle est hors de danger, mais en état de choc. Le bébé de deux ans qui se trouvait à l'arrière du véhicule est heureusement indemne.