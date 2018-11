Un joueur de l'AS Roma prêté à Westerlo face à la justice belge: il est accusé de plusieurs braquages à main armée

Le tribunal correctionnel de Turnhout a pris lundi en délibéré une affaire contre un ancien footballeur professionnel de l'AS Roma, qui est soupçonné d'avoir commis plusieurs attaques à main armée avec un complice. Le ministère public a requis quatre ans de prison à leur encontre.



Les différentes attaques ont été commises entre le 25 décembre 2017 et le 25 janvier 2018 à Turnhout, Geel et Ravels, dans des agences de paris sportifs, une station-service ainsi qu'un grand magasin. Quatre des cinq braquages se sont révélés fructueux pour les malfrats.



La police a identifié le footballeur professionnel grâce à des images de vidéo-surveillance, à un lecteur de plaques d'immatriculation et à une enquête de téléphonie.





Le complice avoue avoir menti au tribunal



Le prévenu, qui avait été prêté par l'AS Roma au club belge de Westerlo au moment des faits, a toujours nié son implication. Lui et son complice sont tous deux Néerlandais et âgés d'une vingtaine d'années. Si le premier a toujours nié son implication, le second a pour sa part avoué mais n'a jamais voulu mentionner l'identité de son acolyte. À l'issue du procès, il a toutefois fini par désigner quelqu'un au juge mais le nom qu'il a donné ne correspond pas à celui du footballeur pro.



Le tribunal avait mis l'affaire en continuation jusqu'à ce lundi afin de donner à la police le temps d'enquêter sur cette nouvelle piste. Durant une audition, le complice a cependant reconnu avoir menti devant le tribunal en donnant un faux nom. Le jugement sera rendu le 26 novembre.