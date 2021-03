Un Kosovar suspecté de crimes de guerre interpellé par les autorités belges

Les autorités belges ont interpellé un ressortissant kosovar recherché pour crimes de guerre et à l'encontre duquel un mandat d'arrêt international avait été émis, a indiqué mardi le tribunal spécial pour le Kosovo. Pjetër Shala sera détenu en Belgique jusqu'à remise au tribunal spécial qui siège à La Haye.



L'instance judiciaire est chargée de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis pendant la guerre du Kosovo de 1998-99 qui opposait les indépendantistes albanais aux troupes serbes. Le conflit a fait plus de 10.000 morts et a pris fin quand l'Otan est intervenue en bombardant des objectifs serbes.