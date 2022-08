Un Liégeois défigure son adversaire toxicomane avec un couteau: il est condamné pour tentative de meurtre

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné ce vendredi un Liégeois âgé de 37 ans à une peine de 30 mois de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive. Le prévenu avait commis une tentative de meurtre lorsqu'il avait porté deux coups de couteau au visage d'un adversaire.

Le principal fait reproché au prévenu s'était déroulé le 25 juillet 2021 lorsqu'il avait porté deux coups de couteau au visage de son adversaire, un toxicomane âgé de 30 ans avec lequel il venait de consommer. Le prévenu suspectait son adversaire de lui avoir dérobé une carte de banque et souhaitait le faire parler afin de la récupérer.

La victime avait été défigurée par ces coups de couteau, qui avaient occasionné deux plaies de 8 et 9 cm de longueur, balafrant le visage et le cou. La localisation du coup de couteau près de la carotide aurait pu avoir des conséquences plus importantes. C'est la raison pour laquelle le tribunal a qualifié les faits en tentative de meurtre.

Le prévenu avait aussi répondu d'autres préventions de coups, menaces et port d'arme. Pour l'ensemble des faits, le tribunal l'a condamné à une peine de 30 mois de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive. Le sursis est assorti de conditions probatoires.