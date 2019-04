Un Liégeois écope de 10 ans de prison pour avoir tenté de tuer sa femme: ses explications ne tenaient pas la route

Un quadragénaire liégeois a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 10 ans de prison après avoir commis une tentative d'assassinat sur sa femme. Pour se justifier, le prévenu avait affirmé que la victime était tombée sur le couteau, qui s'était planté à proximité du cœur.





Plusieurs scènes jusqu'à la tentative d'assassinat



Le prévenu avait été impliqué dans plusieurs scènes de menaces verbales et de coups et blessures commis sur sa femme en septembre 2014. La scène la plus grave s'était déroulée le 31 décembre 2014 lorsqu'il lui avait planté un couteau dans la région du cœur. Le couteau s'était planté à deux centimètres de la zone létale, laissant la victime grièvement blessée.



Selon le dossier, les faits s'étaient déroulés à Ans dans la voiture du prévenu, alors que sa femme était au volant. L'épouse aurait été volontairement frappée par le prévenu, décrit comme impulsif, jaloux et narcissique.





Les explications du prévenu ne tiennent pas la route



A l'audience, le prévenu n'avait reconnu qu'avoir tiré son épouse par les cheveux lors de cette scène. Selon lui, c'est par la suite qu'elle était tombée sur le couteau qu'elle avait dans la main. Les analyses ADN avaient cependant démontré que l'ADN du prévenu était majoritairement présent sur le couteau.



Le tribunal n'a pas suivi les explications du prévenu et l'a condamné à une peine de 10 ans de prison.