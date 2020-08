Un logement étudiant détruit par un incendie à Anderlecht

(Belga) Un important incendie s'est déclaré, dimanche après-midi, dans un logement étudiant situé route de Lennik, à Anderlecht. Aucun blessé n'est à déplorer mais le logement est totalement détruit, indiquent les pompiers de Bruxelles.

Le feu a pris vers 15h00 dans un studio situé au troisième étage d'un immeuble qui en compte six. Une personne présente sur les lieux a tenté d'éteindre les flemmes elle-même, sans succès. A l'arrivée des pompiers, elle a été prise en charge par un médecin. Elle n'a pas dû être transportée à l'hôpital. Le logement est totalement détruit et des dégâts dus à l'eau et à la fumée sont constatés sur l'ensemble du troisième étage. Les pompiers ont procédé à la ventilation de la totalité de l'édifice. Un contrôle de la présence de monoxyde de carbone a en outre été effectué dans chaque studio. (Belga)