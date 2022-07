Un marin porté disparu après une chute dans l'Escaut

(Belga) Un marin est passé par-dessus bord jeudi après-midi alors que son bateau se trouvait sur l'Escaut à hauteur de Kruibeke (Flandre orientale), a fait savoir la police fédérale. Les pompiers et la police maritime ont effectué des recherches pendant des heures, mais n'ont rien retrouvé.

Les circonstances de la chute ne sont pas encore connues. Le marin, un homme de nationalité roumaine, s'est retrouvé à l'eau et n'est jamais réapparu. Les services de secours ont été appelés et ont notamment effectué des recherches avec un drone et un hélicoptère, mais sans succès. La "Cellule personnes disparues" a également été informée. (Belga)