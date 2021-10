Un militaire de Hannut accusé de viol lors d'une soirée arrosée: voici sa peine

Un militaire habitant la région de Hannut a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 12 mois de prison avec sursis pour les trois quarts après avoir commis des faits d'attentat à la pudeur sur une collaboratrice caporal-chef qui était sa subordonnée. Cette condamnation a été assortie d'une interdiction de servir dans les forces armées d'une durée de 5 ans.

Les faits reprochés au prévenu s'étaient déroulés la nuit du 12 au 13 mars 2020. Le prévenu occupait un poste de commandant administratif dans une caserne en Allemagne, où il était le plus gradé. Une fête était organisée pour son départ. Après la soirée, alors que tous les protagonistes avaient consommé de l'alcool, il avait proposé de raccompagner sa collaboratrice.

Le prévenu s'était dirigé vers son propre domicile. Selon lui, après une conversation sollicitée par la dame, tous deux avaient entamé des scènes de caresses et d'embrassades. Les deux militaires s'étaient alors retrouvés nus dans le lit.

Trois mois après, la victime avait dénoncé une scène de viol et d'attentat à la pudeur, soutenant qu'elle avait été abusée alors qu'elle se trouvait dans un état d'ivresse. Le prévenu avait contesté les faits mais le tribunal ne l'a pas suivi dans ses explications et a retenu contre lui des faits d'attentat à la pudeur. Il a été condamné à une peine de 12 mois de prison avec sursis pour les trois quarts et à une interdiction de servir dans les forces armées pour une durée de 5 ans.