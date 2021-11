Un mineur arrêté à La Calamine est suspecté d'avoir planifié des attentats contre des commissariats de Liège

Un mineur, suspecté d'avoir planifié des attentats terroristes en Belgique contre des commissariats, aurait eu des contacts avec l'assaillant de l'attaque meurtrière de Vienne. L'attentat a couté la vie à quatre personnes il y a un an. Le jeune homme est actuellement en liberté surveillée. L'information a initialement été révélée par le média flamand Het Laatste Nieuws.

Nous sommes le 2 novembre 2020 à proximité de la grande synagogue de Vienne: un homme lourdement armé exécute froidement un passant. Le terroriste est un membre de l’Etat islamique.

Un jeune belge arrêté il y a un an à La Calamine, dans les cantons de l’est, aurait rencontré l'assaillant de Vienne lors d’une réunion avec d’autres djihadistes.

Jonathan De Taye participe actuellement au procès des attentats de Paris en tant qu'avocat. Une telle rencontre ne l’étonnerait pas. "De fil en aiguille, via des applications comme Telegram, une fois que vous aviez été entre guillemets validé et que votre profil intéressait, vous pouviez avoir des contacts avec des individus qui pouvaient être plus haut gradés, ou qui avaient un certain aura dans la communauté", explique Jonathan De Taye.

C'est quelque chose qui est nettement plus compliqué en termes de travail policier

Le lendemain de la réunion à teneur terroriste à laquelle aurait participé le mineur belge, l’assaillant de Vienne, lui, se serait rendu en Slovaquie pour acheter des munitions. Les enquêteurs semblaient être déjà sur la piste d’un ou plusieurs suspects. "Il faut qu'à ce moment-là la police soit derrière vous avec des méthodes particulières pour prendre la bonne photo, pour sonoriser l'établissement ou le véhicule dans lequel vous allez vous trouvez. Et ça, c'est quelque chose qui est nettement plus compliqué en termes de travail policier", indique l'avocat que nous avons interrogé.

Arrestation 24H avant l'attaque de Vienne

Preuve que les policiers étaient à leurs trousses: le suspect belge et un autre complice, lui aussi mineur, sont finalement arrêtés 24 heures avant l'attentat de Vienne. L'interpellation a eu lieu dans les cantons de l'est.

Les deux jeunes suspects avaient fait des vidéos d’allégeance à l’Etat islamique et planifié des attentats contre des commissariats de Liège. Ils sont aujourd’hui en liberté surveillée.