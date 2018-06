Un mineur belge tente de commander une arme en ligne pour une fusillade à l'école

(Belga) Un mineur scolarisé à Termonde a tenté le semaine dernière de commander par mail une arme aux Etats-unis. L'objectif était de faire le plus de victimes possible dans une école. Le FBI a intercepté le courriel et averti la police belge des faits. L'adolescent a pu être interpellé lundi et a été présenté devant un juge d'instruction, rapportent mardi Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen.

"Je cherche un 'engin' pour faire le plus de victimes possible", peut-on lire dans le mail adressé à une entreprise américaine. L'expéditeur laisse entendre qu'il cherche une bombe ou une arme à feu. Il précise bien son but de commettre une fusillade dans une école. Le mineur aurait visé un établissement à Bruges, suppose la police qui précise qu'il y avait une référence à la ville dans le mail. Les écoles brugeoises qui ont organisé leur fête annuelle le week-end dernier, étaient surveillées par des patrouilles de police. Le jeune n'a pas pu commander son arme sur internet, mais avait peut-être d'autres options, ce qui n'a finalement pas été le cas. Lundi, la police a réussi à interpeller l'adolescent qui habiterait dans l'arrondissement de Termonde. Ce dernier a été présenté au juge d'instruction, a confirmé le porte-parole du parquet Sarah De Meyer. Il semblerait que le suspect ait finalement voulu faire une mauvaise blague. (Belga)